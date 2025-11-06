ときわ動物園のアルパカの命を守ろう 歩行をサポートする装具の開発などに向けプロジェクトが進む
宇部市のときわ動物園で飼育されているアルパカが「脱臼」で歩きづらくなっています。
アルパカにとっては命にかかわるということで特別な装具を開発するプロジェクトが進行しています。
ふわふわな白い毛がトレードマークの12歳のオスのアルパカ、タックです。
数年前から「膝蓋骨」・・・、
膝の皿がずれる脱臼を繰り返し起こしていて、特に後ろの左足が不自由なようです。自力で歩くことはできていますが、タックのパートナー＝ジェーンも同様に脱臼を起こして立てなくなり、お腹に溜まったガスで内臓が圧迫され呼吸不全で死にました。
何としても、タックの命は守りたいと、ときわ動物園は義肢開発などを専門とする広島国際大学のチームにアルパカ専用の装具開発を依頼し、試作を重ねています。
いのちを守る取り組みを知ってもらおうと、ときわ動物園は資金140万円をクラウドファンディングで募り、達成。現在、脚の負担を軽くするため飼育施設の土を替える費用などとして450万円を目指しています。
アルパカの毛でつくられたコースターやオブジェなどお礼の品を用意し、支援金10万円の返礼品＝「アルパカの毛刈りご招待」はすでに定員に達しました。
（アルパカ担当飼育員 入江 栞さん）
「開園の時からいるので動物園にとっても人気の動物になるので皆さんも触れあえる動物になりますので長く皆さんと一緒に過ごしていけたらいいなと思っています」
装具が完成すれば、アルパカの「タック」に装着して散歩をさせ、歩行を改善したいと動物園の関係者は意気込んでいます。