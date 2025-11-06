松本伊代、ドレスからスラリ美脚披露「ずっと可愛い」「スタイル変わらない」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの松本伊代が11月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つドレス姿を披露した。
【写真】松本伊代「スタイル変わらない」ミニドレスから圧巻美脚
松本は、「今年も美奈子ちゃんの思いを皆さんにお伝えする日がやってきました」とつづり、38歳の若さで白血病で亡くなった歌手・本田美奈子さんを偲ぶ毎年恒例のコンサート「2025 LIVE FOR LIFE 音楽彩 〜本田美奈子．メモリアル〜より優しく より素晴らしく 人は生きる為に生れた」でのオフショットを複数枚公開。歌手の早見優や俳優の武田真治など他の出演者とのショットも公開しており、松本は黒いミニドレスの衣装からスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「豪華メンバー」「伊代ちゃんずっと可愛い」「スタイル変わらない」「ドレス素敵」「いい笑顔」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松本伊代「スタイル変わらない」ミニドレスから圧巻美脚
◆松本伊代、ドレスから美脚披露
松本は、「今年も美奈子ちゃんの思いを皆さんにお伝えする日がやってきました」とつづり、38歳の若さで白血病で亡くなった歌手・本田美奈子さんを偲ぶ毎年恒例のコンサート「2025 LIVE FOR LIFE 音楽彩 〜本田美奈子．メモリアル〜より優しく より素晴らしく 人は生きる為に生れた」でのオフショットを複数枚公開。歌手の早見優や俳優の武田真治など他の出演者とのショットも公開しており、松本は黒いミニドレスの衣装からスラリとした美しい脚を見せている。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「豪華メンバー」「伊代ちゃんずっと可愛い」「スタイル変わらない」「ドレス素敵」「いい笑顔」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】