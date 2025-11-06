amazarashiが、11月19日に発売する神奈川・横浜アリーナ公演の映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』のリリースに先駆け、ライブ映像「amazarashi『ナイトメア』 from LIVE 電脳演奏監視空間 ゴースト」をYouTubeプレミア公開することを発表した。本日6日（水）21:00からの公開となる。

◆amazarashi 動画

4月29日に開催された横浜アリーナ公演＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞は、“監視される世界で音楽が果たす意味”を軸に、テクノロジーと人間の感情を交錯する壮大なステージとして話題を集めた。「ナイトメア」はその中心を成す楽曲であり、抑圧や孤独といった現代的なテーマを鮮烈に描き出すライブパートとして観客を強く惹きつけた。

今回の映像では、会場中央に配置された巨大な円柱型のLEDに映し出されるタイポグラフィと光の演出が、秋田ひろむの詞世界と呼応しながら、作品全体の思想を象徴する場面が切り取られている。

amazarashiは本作のリリースに向け、タイトル曲「ゴースト」をはじめとしたリリックビデオやライブ映像を順次公開中。

映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』は、2025年4月29日に開催された自身初の横浜アリーナ公演を完全収録している。本ライブでは、音楽とテクノロジーを融合させた圧倒的なスケールの演出と物語性が展開され、観る者を“監視される世界”の中へと誘うような没入体験が話題となった。完全生産限定盤には、ライブ本編を収録したBlu-rayに加え、秋田ひろむが書き下ろしたストーリーや、アートディレクターYKBXによるビジュアルブック、さらに本公演を象徴するTシャツなどの特典が封入される予定だ。

◾️『電脳演奏監視空間 ゴースト』

2025年11月19日（水）発売

購入：https://smar.lnk.to/wPulJV ◆購入特典

・Amazon.co.jp：巾着

※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。

・楽天ブックス：クリアポーチ

・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

・タワーレコード：スマホサイズステッカーA

・amazarashi応援店：スマホサイズステッカーB

※応援店の対象ショップは追って告知いたします。 ◆完全生産限定盤

[Blu-ray×2＋CD×2＋オリジナルTシャツ＋フルカラーブックレット、プレイパス]

12インチサイズスペシャルパッケージ

価格：￥9,900（税込）/ 品番AIXL-220〜224 ◆通常盤

[Blu-ray]

価格：￥6,050（税込）/ 品番：AIXL-225

Disc1本編のみ収録

ゴーストストーリーブック封入

[DVD]

価格：￥4,950（税込）/ 品番：AIBL-9514

Disc1本編のみ収録

ゴーストストーリーブック封入 ◆収録内容

Disc1[Blu-ray]

＜amazarashi 『電脳演奏監視空間 ゴースト』＞

イントロダクション

一章

君のベストライフ

ナイトメア

黎明期

光、再考

二章

小市民イーア

ムカデ

どうなったって

痛覚

三章

収容室

ロストボーイズ

アンチノミー

未来になれなかったあの夜に

四章

おんなじ髑髏

僕が死のうと思ったのは

スターライト

アンアライブ

五章

ゴースト ＜電脳演奏監視空間 ゴーストStory Edit＞

Disc2[Blu-ray]

君のベストライフ MV

黎明期 MV

収容室 lyric video

ゴーストlyric video

小市民イーア lyric video

おんなじ髑髏 lyric video Disc3 [CD]

電脳演奏監視空間 ゴースト Live Tracks

1.一章

2.君のベストライフ

3.ナイトメア

4.黎明期

5.光、再考

6.二章

7.小市民イーア

8.ムカデ

9.どうなったって

10.痛覚 Disc4 [CD]

＜電脳演奏監視空間 ゴースト Live Tracks＞

1.三章

2.収容室

3.ロストボーイズ

4.アンチノミー

5.未来になれなかったあの夜に

6.四章

7.おんなじ髑髏

8.僕が死のうと思ったのは

9.スターライト

10.アンアライブ

11.五章

12.ゴースト

※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ◆『電脳演奏監視空間 ゴースト』ライブプロジェクト専用アプリ

iOS版ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/id6741106764

Android版ダウンロード：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazarashi.ghost

◾️＜amazarashi Live Tour 2025「生活の果てに音楽が鳴る」＞

特設サイト：https://apologies.jp/feature/tour2025 2025年10月24日（金）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

OPEN 18:00/START 19:00

《問い合わせ先》

WESS info@wess.co.jp 2025年10月29日（水）愛知・愛知県芸術劇場

OPEN 18:00/START 19:00

《問い合わせ先》

サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 2025年11月13日（木）東京・東京ガーデンシアター

OPEN 18:00/START 19:00

《問い合わせ先》

クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 チケット料金：前売 \8,500（税込）当日 \9,500（税込）

座種：全席指定

券種：電子チケット(tixplus)のみ/その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用

チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示

枚数制限：4枚（amazarashi official site「APOLOGIES」会員先行を除く）

年齢制限：未就学児童入場不可

公式トレード：各公演発券日より開始 企画/制作：レインボーエンタテインメント/LIFE