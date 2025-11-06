amazarashi、横浜アリーナ公演から『ナイトメア』ライブ映像をプレミア公開
amazarashiが、11月19日に発売する神奈川・横浜アリーナ公演の映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』のリリースに先駆け、ライブ映像「amazarashi『ナイトメア』 from LIVE 電脳演奏監視空間 ゴースト」をYouTubeプレミア公開することを発表した。本日6日（水）21:00からの公開となる。
4月29日に開催された横浜アリーナ公演＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞は、“監視される世界で音楽が果たす意味”を軸に、テクノロジーと人間の感情を交錯する壮大なステージとして話題を集めた。「ナイトメア」はその中心を成す楽曲であり、抑圧や孤独といった現代的なテーマを鮮烈に描き出すライブパートとして観客を強く惹きつけた。
今回の映像では、会場中央に配置された巨大な円柱型のLEDに映し出されるタイポグラフィと光の演出が、秋田ひろむの詞世界と呼応しながら、作品全体の思想を象徴する場面が切り取られている。
amazarashiは本作のリリースに向け、タイトル曲「ゴースト」をはじめとしたリリックビデオやライブ映像を順次公開中。
映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』は、2025年4月29日に開催された自身初の横浜アリーナ公演を完全収録している。本ライブでは、音楽とテクノロジーを融合させた圧倒的なスケールの演出と物語性が展開され、観る者を“監視される世界”の中へと誘うような没入体験が話題となった。完全生産限定盤には、ライブ本編を収録したBlu-rayに加え、秋田ひろむが書き下ろしたストーリーや、アートディレクターYKBXによるビジュアルブック、さらに本公演を象徴するTシャツなどの特典が封入される予定だ。
◾️『電脳演奏監視空間 ゴースト』
2025年11月19日（水）発売
購入：https://smar.lnk.to/wPulJV
◆購入特典
・Amazon.co.jp：巾着
※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ
・タワーレコード：スマホサイズステッカーA
・amazarashi応援店：スマホサイズステッカーB
※応援店の対象ショップは追って告知いたします。
◆完全生産限定盤
[Blu-ray×2＋CD×2＋オリジナルTシャツ＋フルカラーブックレット、プレイパス]
12インチサイズスペシャルパッケージ
価格：￥9,900（税込）/ 品番AIXL-220〜224
◆通常盤
[Blu-ray]
価格：￥6,050（税込）/ 品番：AIXL-225
Disc1本編のみ収録
ゴーストストーリーブック封入
[DVD]
価格：￥4,950（税込）/ 品番：AIBL-9514
Disc1本編のみ収録
ゴーストストーリーブック封入
◆収録内容
Disc1[Blu-ray]
＜amazarashi 『電脳演奏監視空間 ゴースト』＞
イントロダクション
一章
君のベストライフ
ナイトメア
黎明期
光、再考
二章
小市民イーア
ムカデ
どうなったって
痛覚
三章
収容室
ロストボーイズ
アンチノミー
未来になれなかったあの夜に
四章
おんなじ髑髏
僕が死のうと思ったのは
スターライト
アンアライブ
五章
ゴースト
＜電脳演奏監視空間 ゴーストStory Edit＞
Disc2[Blu-ray]
君のベストライフ MV
黎明期 MV
収容室 lyric video
ゴーストlyric video
小市民イーア lyric video
おんなじ髑髏 lyric video
Disc3 [CD]
電脳演奏監視空間 ゴースト Live Tracks
1.一章
2.君のベストライフ
3.ナイトメア
4.黎明期
5.光、再考
6.二章
7.小市民イーア
8.ムカデ
9.どうなったって
10.痛覚
Disc4 [CD]
＜電脳演奏監視空間 ゴースト Live Tracks＞
1.三章
2.収容室
3.ロストボーイズ
4.アンチノミー
5.未来になれなかったあの夜に
6.四章
7.おんなじ髑髏
8.僕が死のうと思ったのは
9.スターライト
10.アンアライブ
11.五章
12.ゴースト
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
◆『電脳演奏監視空間 ゴースト』ライブプロジェクト専用アプリ
iOS版ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/id6741106764
Android版ダウンロード：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazarashi.ghost
◾️＜amazarashi Live Tour 2025「生活の果てに音楽が鳴る」＞
特設サイト：https://apologies.jp/feature/tour2025
2025年10月24日（金）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）
OPEN 18:00/START 19:00
《問い合わせ先》
WESS info@wess.co.jp
2025年10月29日（水）愛知・愛知県芸術劇場
OPEN 18:00/START 19:00
《問い合わせ先》
サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年11月13日（木）東京・東京ガーデンシアター
OPEN 18:00/START 19:00
《問い合わせ先》
クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
チケット料金：前売 \8,500（税込）当日 \9,500（税込）
座種：全席指定
券種：電子チケット(tixplus)のみ/その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用
チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示
枚数制限：4枚（amazarashi official site「APOLOGIES」会員先行を除く）
年齢制限：未就学児童入場不可
公式トレード：各公演発券日より開始
企画/制作：レインボーエンタテインメント/LIFE
