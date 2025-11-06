ナイナイ矢部の妻・青木裕子、11歳長男＆9歳次男と弾丸韓国旅行満喫「行動力尊敬する」「アクティブなプラン」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】フリーアナウンサーの青木裕子が11月5日、自身のInstagramを更新。息子2人との韓国旅行ショットを公開した。
【写真】ナイナイ矢部の妻「アクティブなプラン」息子と韓国プール満喫
青木は「連休に息子たちと韓国旅行してきました」と弾丸韓国旅行を報告。「プールに、ボーリングに、キッズカフェに…まだまだ体を動かして遊びたい兄弟なので、大満喫でした」と息子たちの様子を綴り、プールやキッズカフェで遊ぶ息子たちの様子や親子3人でお揃いのボーリングシューズを履いている足元の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せな旅」「行動力尊敬する」「楽しそう」「素敵なママ」「アクティブなプラン」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
