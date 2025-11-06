影山優佳、ミニスカ姿で抜群スタイル際立つ「大人可愛い」「小顔すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】元日向坂46の影山優佳が11月5日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳元日向坂「小顔すぎる」話題のミニスカ姿
影山は「みなさんの秋といえばなんですか？」とつづり、全身のショットを公開。白のニットに茶色のレザー系のミニスカートを合わせた秋らしいコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「大人可愛い」「秋コーデ素敵」「スタイル抜群」「脚が真っ直ぐで憧れ」「小顔すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆影山優佳、ミニスカ秋コーデ披露
◆影山優佳の秋コーデに反響
