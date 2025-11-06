長谷川京子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/06】女優の長谷川京子が11月5日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚が際立つスタイルを披露し、反響が寄せられている。

【写真】47歳女優「圧倒的美」美脚透ける黒タイツコーデ

◆長谷川京子、美脚映えるミニスカワンピ姿


長谷川は、ミニスカートのワンピースにジャケットを羽織った姿を公開。黒を基調としたシックな装いで、美しい脚が透ける黒タイツを履きこなしたショットを披露している。

◆長谷川京子の美脚ショットが話題


この投稿にファンからは「理想的な脚」「圧倒的美」「パンプスが似合う」「エレガントで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】