チャーラー発祥の地!?　神保町で愛される“安くて旨い”中華そば

半チャンラーメンの聖地で守る家族の味

神保町は“半チャーハン＆ラーメンセット”の発祥地ともいわれる。

「炒飯とラーメンが両方食べたい」という客の要望に応え、いち早く提供したこの店は“神保町半チャンラーメン御三家”として今も愛される1軒だ。「安くて旨い味を提供したい」と亡き先代から受け継ぐ店を家族で守っている。

鶏ガラとゲンコツなどで仕込むスープは、シンプルながら誠実さが伝わる味。チャーシューの切れ端が入る炒飯は食べ飽きないやさしい旨さが心に沁みる。

半チャンラーメン750円

『中華そば伊峡』半チャンラーメン 750円 余計なものが削ぎ落とされたようなシンプルな旨さ

神保町『中華そば伊峡』

［店名］『中華そば伊峡』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-17

［電話］なし

［営業時間］11時〜14時頃※麺が無くなり次第終了

［休日］日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口などから徒歩2分

