チャーラー発祥の地!? 神保町で愛される“安くて旨い”中華そば
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の中華そばの店『中華そば伊峡』です。
半チャンラーメンの聖地で守る家族の味
神保町は“半チャーハン＆ラーメンセット”の発祥地ともいわれる。
「炒飯とラーメンが両方食べたい」という客の要望に応え、いち早く提供したこの店は“神保町半チャンラーメン御三家”として今も愛される1軒だ。「安くて旨い味を提供したい」と亡き先代から受け継ぐ店を家族で守っている。
鶏ガラとゲンコツなどで仕込むスープは、シンプルながら誠実さが伝わる味。チャーシューの切れ端が入る炒飯は食べ飽きないやさしい旨さが心に沁みる。
半チャンラーメン750円
『中華そば伊峡』半チャンラーメン 750円 余計なものが削ぎ落とされたようなシンプルな旨さ
神保町『中華そば伊峡』
［店名］『中華そば伊峡』
［住所］東京都千代田区神田神保町1-17
［電話］なし
［営業時間］11時〜14時頃※麺が無くなり次第終了
［休日］日・祝
［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口などから徒歩2分
