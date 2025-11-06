郷ひろみが、記念すべき70歳となった10月18日(土)19日(日)に行われた日本武道館公演より「ALL MY LOVE」の歌唱映像を公開した。

郷ひろみの70歳の誕生日に配信リリースされたこの楽曲は、半世紀以上サポートしてきてくれたファンの皆様への、郷ひろみの想いを込めた壮大なバラードナンバー。武道館ライブでサプライズ披露された際には郷ひろみが渾身のパフォーマンスで歌い、涙ぐむ姿も見られた。日本武道館公演の感動を映像でも堪能してほしい。

なお、日本武道館でのメモリアルコンサートは12月30日、31日2日間にわたりU-NEXTにて独占配信予定。


◾️「ALL MY LOVE」

2025年10月18日（水）配信リリース
https://GOGOGO.lnk.to/ALLMYLOVE

■U-NEXT独占配信情報

10/18(土)、19(日)日本武道館公演　
『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025”THE GREATEST 70 SONGS”』
配信日時：12月30日(火)、12月31日(水) 各14:30〜

2025年最新ツアー
『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO !”』
配信日時：11月14日(金)18:30〜

詳細はこちら　https://t.unext.jp/r/hiromi_go

◾️『情熱大陸×郷ひろみ』
2025年12月24日（水）発売
予約：https://GOGOGO.lnk.to/Jonetsu_Tairiku_Hiromi_Go

Ⓒ情熱大陸／MBS
Ⓒ情熱大陸／MBS

◆完全生産限定盤
豪華三方背BOX仕様
（内容）
本編：情熱大陸×郷ひろみ　（ディレクターズ・カット）
特典映像：2025.10.18-19 郷ひろみ70歳武道館公演密着映像
・Blu-ray
品番：SRXW-91　価格：6,000円（税込）
・DVD
品番：SRBW-54　価格：5,000円（税込）

◾️『わたしとひろみ -FAN’S SELECTION₋』
2025年10月15日（水）発売
https://GOGOGO.lnk.to/Hiromi_Go_Capling_Best

○完全生産限定盤
6,111円（税込）SRCL-13409〜10
※三方背BOX・豪華ブックレット100P超

◆収録曲
・このメロディだけは
・バックステージ
・セーターに愛をこめて
・夢をおいかけて
・約束
・五時までに
・思い描いた場所に、君がいられますように…
・お化けのロック
・さらば夏の光よ
・幸せにできるから
・いま、ここにいる理由
・大人たちのFour Seasons
・愛してはいけないひと
・ジゴロ
・I Love Youの香り.

○対象店舗 / 特典内容
Sony Music Shop　・・・　オリジナルL判生写真（2種の内1種ランダム）
楽天ブックス　・・・　アクリルスタンドキーホルダー
Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ
セブンネットショッピング　・・・　オリジナル生写真　3枚組
郷ひろみ応援店　・・・　ポストカード
郷ひろみコンサート会場限定　・・・ポストカード

