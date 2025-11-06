まもなく東京で開幕「デフリンピック」目で伝わる新たな“応援スタイル”「サインエール」

まもなく東京で開幕するデフリンピック。

6日は「応援スタイル」についてお伝えします。

15日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」。

第1回大会から100周年の位置付けで、日本では初めての開催です。

先日、結団式が行われました。

今大会は事前申し込みやチケットなしで誰でも観戦でき、公式YouTubeからライブ配信などでも楽しむことができます。

6日は、デフリンピックならではの応援方法についてお伝えします。

一般的なスポーツの応援では「声」や「音」に頼ることが多いですが、今回、東京都は「目」で伝わる新たな応援のカタチ「サインエール」をつくりました。

耳が聞こえにくいアスリートに伝わるように、日本の手話言語などをベースにしたそうです。

サインエールを構成しているのは、「行け！」「大丈夫勝つ！」「日本メダルをつかみ取れ！」の3つのメッセージ。

このうち、最もシンプルなのは「行け！」のサインエールで、顔の横で両手をひらひらさせた後、勢いよく前に突き出します。

そして今大会は、「サインエール応援団」に北京オリンピックで活躍した朝原宣治さんらも参加して、会場を盛り上げることになります。

競技を楽しみながら「サインエール」で応援。

新たなスタイルが広がりそうです。

開会式は15日（土）に東京体育館で行われます。