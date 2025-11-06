『おいしい給食』感謝感激の入プレ第3弾「満食御礼」ホログラムステッカー＆第4弾「わんこそバッジ」缶バッジ配布決定
現在公開中の市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』より、新たな入場者プレゼントが発表。11月7日より第3弾「満食御礼」ホログラムステッカーが、11月14日より第4弾「わんこそバッジ」缶バッジが全国の上映劇場にて配布される。
【写真】入場者プレゼント第3弾：甘利田感激「満食御礼」ホログラムステッカー＆第4弾：甘利田燃焼「わんこそバッジ」缶バッジ
10月24日に公開初日を迎えた『おいしい給食 炎の修学旅行』は、シリーズ初の興行収入ランキングTOP10入りとなる第9位での好スタートを切った。作品を観た観客からは、「最高傑作！ 声出して笑って、ボロボロ泣きました。すごくおすすめします！ 元気出るよー！」「ドラマも映画も甘利田先生のセリフにいつも共感する。小さい子から年配まで笑って感動できるのはすごいなぁ。帰りに見た人がみんな笑顔」「めちゃくちゃおもしろかった！ 日本のコメディー映画のトップと言ってもおかしくない面白さ。これまで以上に甘利田先生がパワーアップしてて笑いが止まらなかった」といった声が寄せられ、Filmarksでは満足度4.2を記録するなど、高い評価を得ている。
また、「炎の全国キャラバン」と題し、主演の市原隼人自らが全国を巡る舞台挨拶は、これまでに通算50回を数えるなど、全国各地で“おい給”旋風を巻き起こしている。
そんな中、このたび感謝の意を込めて、入場者プレゼント第3弾：甘利田感激「満食御礼」ホログラムステッカー（11月7日〜）と、第4弾：甘利田燃焼「わんこそバッジ」缶バッジ（11月14日〜）の配布が決定。プレゼントは先着順、無くなり次第配布終了となる。
さらに、本作ではシリーズ史上最大規模のコラボレーションが実現。その中から、丸大食品と東洋水産のコラボ映像が到着した。
東洋水産「マルちゃんZUBAAAN！」とのコラボでは、「修学旅行・前日」篇、御園先生と共演する「修学旅行・夜食」篇、粒来ケンと共演する「修学旅行・昼食」篇の3種類のCMを展開。
丸大食品「燻製屋ウインナー」とのコラボでは、甘利田幸男が出演する「熟成篇」「熟焼篇」「香り篇」の3本のタイアップCMを制作。給食のメニューについて考えすぎた甘利田先生が妄想の世界に入り込み、ついに待ちわびた「燻製屋熟成ウインナー」が登場。パリッとジューシーでコク深い味わいを堪能し、その“熟成の旨み”を全身で表現する姿が描かれている。甘利田のお家芸「パリッ、ジュワ〜」もさく裂！
この他にも、ゲームアプリ、ノベライズ、海洋堂フィギュア、LINEスタンプなど、様々なメディアミックス展開を開始。“おい給”の輪はさらに広がりを見せている。
映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は公開中。
