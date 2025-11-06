「崩壊」ではなく「再構築」へ-- カリスマ占い師・木下レオンが語る2026年、真の変革期
■火の力が極まる「丙午（ひのえうま）」の年、社会全体で「本物」が選ばれる
木下レオン氏が「未来の予言ではない、魂の道案内」と語る占い「帝王占術」に基づく2026年の運勢が発表された。 2026年は干支が丙午（ひのえうま）にあたり、九星気学の一白水星（いっぱくすいせい）の氣が重なり合う。丙と午の「火の氣」が極度に強まるため、社会全体で大きな転換期を迎える。光が強まることで影も濃くなり、メディアやSNSの「嘘」は見抜かれ、これまで築かれてきた大きな組織や構造が崩れて「本当の声」や「本物」が選ばれていく年になる。
木下レオン氏は、この時代の流れに乗るには、無理に「照らさなきゃ」とするのではなく、「氣を整える」ことに集中し、本来の自分、つまり「すでにそこにある光」に戻ることが重要だと説いている。
※本稿は『木下レオンの超開運 帝王占術2026』（木下レオン/KADOKAWA）から一部抜粋・編集した。
■チャンスを掴む！ 12の帝王サイン別「運命の地図」
生年月日を基に導き出される12の「帝王サイン」（ご神仏）ごとに、2026年の全体運や仕事運、金運、人間関係、恋愛運、健康運、家庭運を知ることで開運の鍵を知ることができる。
あなたが、この激動の年に「運勢のピークを迎え真昼の太陽のように輝く年」となるのか、それとも「ゼロの状態から自由に種を蒔いていける時期」となり、新たな挑戦が吉と出るのか--それぞれの運命の設計図が明らかになる。 困難を成長の糧とし、魂の声をたどる「地図」 を手に入れ、2026年を最高の転機としてみないか。
