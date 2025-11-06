「見るたび別人」益若つばさ40歳、この1年で8回目のイメチェン「時を戻すことも可能です」
モデルでタレントの益若つばさが5日にインスタグラムを更新し、1年で8回目のイメチェンを報告。近影と過去のイメチェンを写真で公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】益若つばさ、2025年8回目のイメチェン！（20枚）
益若が「髪の毛変えました なんとこの1年で8回目イメチェンしてます」と投稿したのはロングヘアの近影。写真には、ミルクティーベージュのロングヘアとなった最新ショットに加えて、2025年に撮影されたイメチェンショットが多数公開されている。
投稿の中で益若は「見るたび別人やらせてもろてます。時を戻すことも可能です」とつづり「この1年どんな40代を迎えようかなーとか考えながら、New益若つばさになりたくて新しい自分を探して１周全部やってみた結果、しっくりくるのがいつものミルクティーベージュのロングでした。笑」とコメントしている。
益若の8回目となるイメチェンに、ファンからは「ほんま可愛い」「可愛いい〜っす とても素敵です」「可愛いすぎて…」などの反響が寄せられている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」インスタグラム（@tsubasamasuwaka1013）
