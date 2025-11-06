近畿では、この先2週間は、比較的晴れる日が多いですが、晴れる日ほど朝と昼の寒暖差が大きくなるためご注意ください。9日(日)は、低気圧や前線の影響で広く雨が降るでしょう。なお、来週後半は、台風26号の動き次第で天気が変わる可能性があります。

7日〜13日 近畿は晴れる日でも、冷たい風や寒暖差に注意

明日7日は二十四節気の立冬で、暦の上ではこの日から立春の前日までが冬となります。明日7日の近畿は大陸から張り出す高気圧に覆われておおむね晴れますが、立冬らしい北よりの冷たい風が吹くため、実際の気温よりも空気が冷たく感じられそうです。なお、日本海沿岸は湿った空気が流れ込む影響で、明け方までにわか雨の可能性があります。





8日(土)は、次第に高気圧の周辺部となっていくため、はじめ晴れるものの段々と雲が多くなるでしょう。お出かけに支障が出るような天気の崩れはないため、色づき始めた紅葉を見に行くのにはよさそうです。近畿では、山間部を中心にすでに紅葉が見頃になっている所もあります。9日(日)は広く雨が降りますが、10日(月)には次第に天気が持ち直すでしょう。ただし、10日(月)は、一時的に西高東低の冬型の気圧配置となるため、北よりの風が強まる時間がある見込みです。お出かけの際は、風を通しにくい上着をお選びください。11日(火)から12日(水)は、高気圧に覆われて大体晴れるでしょう。12日(水)は、上空の冷たい空気と放射冷却の影響で朝の冷え込みが強まり、その分、朝と昼の寒暖差が大きくなる見込みです。13日(木)は、日本の南の海上に前線がのびるため、近畿では雲が多くなるでしょう。

9日(日) 近畿は広く雨で本降りの所も

9日(日)は、前線を伴った低気圧が日本海を東へ進む見込みです。このため近畿では早い時間から雨の降り始める所があり、日中は広い範囲で雨となるでしょう。前線が通過する時間を中心に、本降りとなる所もある見込みです。少しでも濡れると体が冷えるため、お出かけの際は大きめの傘をお持ちください。

14日〜19日 晴れる日多いが、台風26号の動向に注目

14日(金)から19日(水)の近畿は、比較的晴れる日が多い見込みですが、この期間の前半は、今日6日にマリアナ諸島付近で発生した台風26号の動き次第で天気が変わる可能性があります。今後も最新の情報をご確認ください。



気温は平年並みの日が多く、季節は一進一退しながら徐々に進んでいく見込みです。朝晩は手袋やマフラーが必要になる日も出てくるでしょう。コートや防寒グッズの準備を少しずつ進めておくと安心です。