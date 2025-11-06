佐藤健、“反則級”のネクタイ姿にファン歓喜「やばい」「仕事の疲れが吹っ飛んだ」
俳優の佐藤健が5日にインスタグラムを更新し、アジアツアーのオフショットやステージ上の写真を多数公開。ネクタイ姿にファンから反響が寄せられた。
【別カット】真剣な表情でネクタイを締める佐藤健（ほか10枚）
現在、初のアジアツアーを展開中の佐藤がバラの絵文字と共に投稿したのは複数の写真。白シャツ＆ネクタイで佇む様子やネクタイを締める姿、メイク中にもの思いにふける表情やステージ上での演奏シーンも収められている。
ファンからは特にネクタイ姿への反響が多く「ネクタイにシャツは反則なのよ ごちそうさまです」「ネクタイするしぐさがやばい」「仕事の疲れが吹っ飛んだ」などの声が相次いでいる。
■佐藤健（さとう たける）
1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画『るろうに剣心』シリーズ、『護られなかった者たちへ』やドラマ『天皇の料理番』、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』『100万回 言えばよかった』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。2025年は小芝風花とダブル主演を務めたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）と主演ドラマ『グラスハート』（Netflix）が配信された。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
