「誰だか分からなかった！」ブルゾンちえみwithB元メンバーの激変ぶりにビックリ
かつてブルゾンちえみ（現在は藤原しおりとして活動）とのユニット「ブルゾンちえみwithB」で一世風びしたお笑いコンビ、ブリリアンの元メンバー、コージが5日に自身のインスタグラムを更新し、ブリリアン時代からのトレードマークであった明るい髪色を真っ黒に戻した姿を公開し、ファンを驚かせた。
【写真】黒髪でイケメン度アップ!? コージの最新ショット
かつてブルゾンとのユニット、ブルゾンちえみwithBを結成し、2017年1月1日、『ぐるナイ!おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴今年も誰か売れてSP』（日本テレビ）に出演するや大ブレイクしたコージと相方のダイキ。2020年に解散し、コージは「コージ・トクダ」として活動していくことを発表している。
そんなコージはこの日、「何年ぶりかに髪の毛を真っ黒に染めました」と報告し、真っ黒に染め直した黒髪でホットラテを飲んでいる姿を公開。ハッシュタグによれば「#ひっさしぶりに演技のお仕事がありまして」「#セリフを必死に覚えています」と近況を報告。「#コントはよくネタ飛んだ事あるけど」「#演技は飛ばさないように」と気を引き締めた。
金髪から激変したコージの姿に、コメント欄には「カッコ良くて誰だか分からなかった！」「誰だかわかりませんでしたが、黒もお似合いですね♪演技のお仕事 楽しんでがんばってくださいね」「似合ってます」といった称賛が多数寄せられている。
引用：「コージ・トクダ」インスタグラム（＠koji_tokuda1220）
