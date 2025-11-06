一緒に猫の動画を見てから恐竜の赤ちゃんがなんか変？ 恐竜と人間が仲良く暮らす町での出来事／恐竜はじめました4
『恐竜はじめました4』（クラナガ/KADOKAWA）第1回【全7回】
ここは、いまも恐竜と人がなかよくくらす町――白亜町。とある研究で蘇った小さな恐竜の赤ちゃんたちは、町の人々と一緒に、のびのびと暮らしています。たんぽぽのわたげをふうっと飛ばしたり、ゆでたてのとうもろこしをほおばったり、お誕生日をみんなでお祝いしたり。そんな小さな毎日が何よりも愛おしい。心やさしい町の人々と恐竜たちが繰り広げる温かいストーリー『恐竜はじめました』待望の第4弾。かわいい恐竜と送るやさしい日々『恐竜はじめました4』に、ほっこり癒されてみませんか？
