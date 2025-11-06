石破茂前首相が６日、タレントの大竹まことがパーソナリティーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。

石破氏は同番組への出演が「５年ぶり」であることを明かし、大竹から「５年間、いろいろありましたねぇ」と伝えられると石破氏は「そうですね。人生いろいろです」と述べた。

さらに大竹から「お辞めになっていかがですか？今の心境をほんの少しお聞かせいただけますか？」と聞かれ石破氏は「う〜ん…朝、起きるのがこんなうれしいとは思わなかったね」と述べた。

首相在任中は国会会期中は午前４時半に起床していたことを明かし「５時に答弁書の分厚いのがド〜ンと届いて、それを１時間ぐらいでダァ〜っと読んで…ここを直して、あそこを直してみたいなことで、６時ぐらいから読み合わせをやって。私、答弁、自分で紙読まないんで。自分の頭に入れてそしゃくするまで結構、時間はかかる…」と述べた。

大竹から「読んでらっしゃいませんでしたね？」と言われると「読むと伝わらないから」とし「あなた、僕と結婚してくれる？なんて時に原稿読む人はいないからね」と笑わせていた。