人気番組に出演

2年連続世界一を達成した米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督ら4日（日本時間5日）、米人気番組に出演した。同日に出演していたドジャースの大ファンである大人気ハリウッド女優は、選手たちと対面し大興奮していた。

ロバーツ監督とともにキケ・ヘルナンデス、ウィル・スミス、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノーが米放送局「ABC」の米人気番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。対面したのは映画「アベンジャーズ」シリーズへの出演などで知られる女優エリザベス・オルセンだった。

この日、オルセンも同番組に出演。大のドジャースファンであることを公言しており、本拠地で試合を観戦する姿も何度も目撃されている。同番組の公式YouTubeチャンネルは、オルセンの出演映像を公開。司会のジミー・キンメル氏から「全試合を観るような、本物のファンでしょう？」と問われると、「観ようと努力はしてるわ。ドジャースの試合を観るためだけにSpectrum（ロサンゼルス地元局）を契約したくらいよ！」と“ガチファン”ぶりを明かした。

オルセンは「さっきバックステージで彼らに会ったなんてもう信じられない！」と興奮気味に語った。「『もし邪魔なら大丈夫です』ってずっと言ってたんだけど……」と、憧れの選手たちとの対面に恐縮しきり。ロバーツ監督にも挨拶したといい、「『サンフランシスコであなたに叫んだことあります！』って言っちゃって、ちょっと変な伝わり方しちゃったかも」と告白。「本当は『デイブ、大好き！』って叫んだんだけどね」と弁明し、スタジオを沸かせた。

ドジャース一団が同番組に出演することを知ったのは前日だったそうで、「（彼らのコーナーで）あなたの出演時間が短くなるかも」とスタッフに言われた際には「30秒に短縮してもいいですよ！」と即答したという。オルセンは「私、人生で何かのファンになったことが一度もなかったの」と告白。「ファンの気持ちが本当にわかるようになったの」「彼らを観ていると、生きているって実感するわ」と、ドジャースが自身にもたらした心境の変化を語っていた。



