やりすぎ感なくイメチェン！【40・50代】自然に若見え叶う♡「ミニウルフ」

軽さと動きが加わることで、自然に若見えを狙えるミニウルフ。ウルフ特有のシャープさをほどよく抑え、上品で柔らかな印象に仕上がるのが魅力です。首元にくびれをつくることでバランスよく見え、スタイリング次第で異なる印象も楽しめます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うミニウルフをご紹介します。

まろやかブラウンのネオウルフ

まろやかなブラウンが映える、ひし形シルエットのネオウルフ。エッジを控えめにしたデザインで、ウルフの軽やかさはそのままに上品さをプラス。ベースを外ハネにして動きを出し、首元のくびれで女性らしいラインを演出。柔らかな毛流れが自然に揺れ、穏やかで落ち着いた印象を与えます。

くびれが魅力のプチウルフ

暖色ブラウンをベースに、毛束が軽やかに揺れるプチウルフ。トップはふんわり、首元でグッとくびれて、メリハリのあるシルエットに。毛先は外ハネでプツッとした質感を残し、ラフさときちんと感を両立。程よい明るさと軽やかさで、ヘルシーにまとまる大人スタイルです。

シアーグレージュのストレートウルフ

透明感のあるシアーグレージュで仕上げたショートウルフ。レイヤーの入れ方で自然なひし形シルエットが作られているので、ノンスタイリングでも美シルエットに決まりそう。ストレートの質感が際立つことで、上品さと抜け感も両立。飾らないのに印象が整う、大人にちょうどいいミニウルフです。

外ハネが映えるアッシュグレーのウルフボブ

アッシュグレーの寒色カラーが魅力的な、これからの季節におすすめのウルフボブ。トップはふんわり、ベースとサイドは外ハネにして軽やかに。丸みのあるシルエットに動きをつけることで、立体感と華やかさをプラス。大人可愛い印象の、上品で抜け感のあるスタイルです。

