柏木由紀子「主人ともよく訪れた…」 長女＆次女＆孫たちと思い出の場所へ「秋満喫ですね」「秋の装いが素敵です」
俳優の柏木由紀子（77）が6日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で俳優・大島花子（52）、次女で俳優の舞坂ゆき子（48）らと小旅行へ出かけたことを報告した。
【写真】「由紀子さん美しい」娘＆孫たちと秋の小旅行を楽しむ柏木由紀子
柏木は「娘たち、孫たち、そして犬達と清里、八ヶ岳の小旅行へ 主人ともよく訪れた @moeginomurapr @moeginomura.rock 名物のビーフカレーをみんないただいていました 秋を満喫してきました」とつづり、愛犬とベンチに座った3ショットを公開している。
赤いハイネックのトップスに黒ベスト、黒のボトムスを合わせた装いを披露し、ビーフカレーや干し柿を眺めるショットなど、秋の風情がただよう旅行の様子を紹介した。
この投稿には「足が長くて素敵」「秋満喫ですね 素敵です」「秋の装いが素敵です」「由紀子さん美しい」などのコメントが集まっている。
