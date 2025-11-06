柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の柏木由紀子（77）が6日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で俳優・大島花子（52）、次女で俳優の舞坂ゆき子（48）らと小旅行へ出かけたことを報告した。

【写真】「由紀子さん美しい」娘＆孫たちと秋の小旅行を楽しむ柏木由紀子

　柏木は「娘たち、孫たち、そして犬達と清里、八ヶ岳の小旅行へ　主人ともよく訪れた　@moeginomurapr @moeginomura.rock 名物のビーフカレーをみんないただいていました　秋を満喫してきました」とつづり、愛犬とベンチに座った3ショットを公開している。

　赤いハイネックのトップスに黒ベスト、黒のボトムスを合わせた装いを披露し、ビーフカレーや干し柿を眺めるショットなど、秋の風情がただよう旅行の様子を紹介した。

　この投稿には「足が長くて素敵」「秋満喫ですね 素敵です」「秋の装いが素敵です」「由紀子さん美しい」などのコメントが集まっている。