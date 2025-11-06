上田桃子、第1子男児の出産を報告「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います」
女子ゴルフの元賞金女王で、昨シーズンをもって競技活動を休止した上田桃子（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。10月31日に第1子男児を出産したことを報告した。
【写真】「天才の日w」小さな両足ショット添え…上田桃子の報告
投稿で「私事で恐縮ですが、ご報告させてください」とし、「2025.10.31 3216g 男の子を出産しました」と報告。「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います。Thanks for coming into my life」とつづった。また「母親としてもプロゴルファーとしても頑張っていきますのでこれからもどうぞ宜しくお願いします」と呼びかけた。
「2025.10.31」「3216g」などと添えられた赤ちゃんの両足が写った写真も公開。ハッシュタグには「2025.10.31」「ハロウィンboy」「天才の日w」「産まれてきてくれてありがとう」「出産報告」とメッセージを添えた。
上田は1986年6月15日、熊本県生まれ。2005年、プロテストに合格。07年に当時史上最年少で賞金女王に輝いた。米ツアーにも挑戦するなど、女子プロゴルフ界をけん引してきた。2024年11月に競技活動を休止すると発表。プライベートでは、21年6月に結婚を発表した。
