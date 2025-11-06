“元プロ野球選手”新井宏昌の娘・新井貴子、稲垣啓太と初めてのオーストラリアへ「旦那さんの事が大好きなんだなぁ」
元プロ野球選手・新井宏昌（73）の三女でモデルの新井貴子（稲垣貴子・34）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫で埼玉パナソニックワイルドナイツ所属ラグビー選手・稲垣啓太（35）と過ごすオーストラリアでの日々を公開した。
【写真】「しあわせそう」新井貴子＆稲垣啓太の夫婦2ショット ※19枚目
貴子は「初めてのオーストラリア。試合を終えた夫に合流し、雄大な自然に触れながらとても穏やかな時間が流れていた」とつづり、滞在先でラフな装いでリラックスした夫婦の姿を披露している。
自然豊かなオーストラリアの様子や、美脚際立つ水着姿でプールを漂う姿、夫婦で仲むつまじくボーリングを楽しむ様子、体を寄せ合い“無表情の男”稲垣らしい夫婦2ショットなど、満喫する様子を見せた。
夫婦ラブラブな様子に、ファンからは「旦那さんの事が大好きなんだなぁーって伝わります」「一枚一枚の写真に愛があり心が癒されました〜」「しあわせそうだからね」「可愛い」などのコメントが集まっている。
