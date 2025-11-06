◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは5日、女子シングルス1回戦が行われました。

第1シードの張本美和選手はアメリカのチャン リリー選手にストレート勝利。第1ゲームは1-1から6連続ポイントと波に乗り、続くゲームは接戦をものに連取。第3ゲームも序盤から7連続ポイントで流れを渡しませんでした。2回戦はポルトガルのフー ユー選手かドイツのウィンター選手の勝者と戦います。

前日までに行われた1回戦では、大藤沙月選手がシンガポールのゾン・ジエン選手にフルゲームの末に勝利。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでは1回戦で敗れていた相手にリベンジを果たしました。2回戦はルーマニアのサマラ選手と激突します。

また伊藤美誠選手はフランスのユアン選手に3-1で勝利。過去の国際大会では2022年に敗れていた相手にこちらもリベンジとなりました。2回戦はオーストリアのポルカノバ選手と激突します。

大会3日目の6日は早田ひな選手が韓国のチュ チョンヒ選手との初戦。日本勢4選手ともに16強入りとなるのでしょうか。

【日本勢対戦カードと結果】

▽1回戦

◆大藤沙月 3-2 ゾン・ジエン(シンガポール)

(11-9/6-11/11-5/4-11/11-9)

◆伊藤美誠 3-1 ユアン(フランス)

(11-7/8-11/11-8/11-3)

◆張本美和 3-0 チャン リリー(アメリカ)

(11-5/11-9/11-3)

◆早田ひな - チュ チョンヒ(韓国)