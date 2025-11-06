ハーマンインターナショナルは、Harman Kardonブランドの全方位型ワイヤレスBluetoothピーカー「Aura Studio 5」を11月13日に発売する。カラーはブラック。価格はオープンで、直販価格は46,200円。

同ブランドを象徴する透明ドームデザインを採用した「Aura Studio」シリーズ最新モデルで、新たにプロジェクションライトを搭載。ドーム内部の光だけでなく、壁や天井にもパターンを投影することで、部屋全体を包み込むようなライティング演出が行なえる。

ユニット構成は、40mmドライバー6基、センターチャンネル用25mmツイーター1基、143mmウーファー1基を内蔵。独自の「Constant Sound Field」技術により、設置位置にかかわらず部屋中に均一で広がりのあるサウンドを届けるという。また、360度全方位サウンド設計により、どの位置でもステレオ感と明瞭なボーカルを楽しめるとしている。

Bluetooth 5.4に対応し、対応プロファイルはA2DP 1.4およびAVRCP 1.6.2。入力端子として3.5mmステレオミニのAUX入力も備え、有線再生にも対応する。

ライティング機能としては、「リップル」「ギャラクシー」「サクラ」「キャンプファイヤー」「ハーヴェスト」の5種類のテーマを搭載。自然の情景をモチーフにした光のパターンで、部屋の雰囲気や気分にあわせた演出が可能としている。

専用アプリ「Harman Kardon ONE」に対応し、スマートフォンから明るさやライティングパターンなどを細かく調整可能。Auracast対応のHarman Kardon製品やJBLスピーカーと組み合わせれば、複数台で同じ音楽をワイヤレス同時再生することもできる。

外形寸法は234×234×307mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約4.2kg。付属品として電源ケーブルが同梱される。