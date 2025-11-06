「キングオブコント2025」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディの堂前透（35）と兎（37）が7日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。決勝で披露したネタの中で、兎が扮（ふん）するキャラクター「モグドン」について語った。

この「モグドン」はかわいらしい見た目から、「いや」など、否定から会話に入る部分を指摘されていくネタで、普段の兎をイメージして作られたという。兎は「ちょっとだけ悲しいかなって思います」と語った。「堂前も言ってるんですけど、僕の普段の否定から入るところをネタにしましたって言ってるんですけど」とづづけた。

オードリー若林正恭は「モグドンは兎なんだ」と納得すると、兎は「僕は認めてないですけど」とここでも否定から入り、スタジオを笑わせた。

兎は「単独（ライブ）のネタなんですけど、単独のときにずらっとある中でこれが1本あると。（堂前が）本当にしんどかったんだなっていう。僕のことを最近嫌ってるなって思ってる時期でもあったので。こいつ（堂前）は、否定から入るところをイラついているから、ネタに昇華しないと気が済まないんだな」と複雑な胸中を語った。堂前は「ミキの昴生さんが準決勝見てくれたらしくて、『見たぞ。よく落とし込んでくれた』って（言われた）」と語り、笑わせた。