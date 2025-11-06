めちゃくちゃ映える＆簡単！「豆乳バナナココア」シェフ直伝レシピに1800いいね【ママリ】

子どもに飲ませるものは砂糖が気になる…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんが投稿していた豆乳バナナココアのレシピです。市販のココアもいいですが、甘すぎるのが気になる…という方もいるのではないでしょうか。そんな方にこそおすすめしたい子どもと一緒に作りたくなる、簡単なのに美味しいココアの作り方とは？

子どもにはなるべく栄養のあるものを食べさせたり飲ませたりしたいですよね。とはいえ、そういったものは子ども好みの味ではなかったり、甘さが控えめだったりして子ども受けは悪いのではないでしょうか。子どもも大人も一緒に楽しめるようなものがあればいいのに…と思った経験は子育て中のママなら誰しも一度は経験するものだと思います。





麦ライス(シェフ)さんが投稿していたのは、そんなママにぴったりな豆乳バナナココアのレシピです。

豆乳バナナココア簡単で美味しいから一回作ってほしい、、、

潰したバナナ1本、砂糖大さじ1、無糖ココアパウダー大さじ1をしっかり混ぜたら豆乳150ccを加えグラスに移してホイップクリームを絞って完成！！！

バナナが大量にある時や、熟れてしまった時にもうれしいレシピは、簡単で子どもと一緒に作っても楽しそうですよね。おしゃれなグラスに入れてホイップクリームの乗せ、お好みでトッピングもすればさらにテンションも高まりそうです。子ども用のものにはチョコソースをかけても良さそうですよね。



豆乳が苦手な場合は牛乳で作っても大丈夫とのこと。自分好みにアレンジして作ってみても良さそうです。朝は食欲が出ない、食事が喉を通らないという時にも、これなら喉越しがいいですしおなかにもたまって元気に1日を始められそうですね。

