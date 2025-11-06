犬の『可愛いけれど危険な行動』５選

愛犬がみせる可愛らしい行動の中には、実は危険な症状が隠れていることもあります。後遺症が残ったり命に関わることもあるので、絶対に見逃してはいけない症状を把握しておきましょう。

1.目的なく同じ動きを繰り返す

目的なく同じ動きを繰り返す行動には、遊びや暇つぶしなどの意味があります。しかし、あまりにも執拗に同じ行動を繰り返している場合は、脳神経などの病気の可能性が疑われます。

ぐるぐると同じ場所を回り続ける 自分のしっぽを追いかけ続ける 同じ場所を執拗に掘り続ける

飼い主が声をかけても止める気配がない、明らかに常軌を逸しているという場合は、速やかに動物病院へ連れて行くべきでしょう。

2.壁に頭を擦り付けている

壁に頭を擦り付けている様子は、一見すると遊んでいるようにも見えて「可愛らしい」と思うこともあるでしょう。しかし、この行動はヘッドプレスといい、中枢神経の損傷や神経系異常のサインが疑われます。

先天性の病気の可能性など、さまざまな疾患が疑われるので、適切な診察や検査を受けてください。

3.足を横に投げ出すような「横座り」

犬が足を後ろ横に投げ出すように座る仕草は、まるでお姉さんが座るような姿勢に見えて「可愛い」と言われることもあります。しかし、この座り方を突然始めた場合は少々注意が必要です。

横座りをする時は、股関節形成不全や膝蓋骨脱臼が疑われます。ある時期から毎回同じ方向に横座りをし始めた場合は注意してください。

4.前半身を下げてお尻を突き出す「祈りのポーズ」

犬は相手を遊ぶ時に「プレイバウ」と呼ばれる頭を下げてお尻を上げ、お尻を左右に振るような仕草をみせることがあります。しかし、このポーズを遊び以外でみせる時は注意してください。

犬は腹痛を起こしている時もこのポーズでお腹を庇おうとすることがあります。まるで祈っているように見えるため、「可愛い」と言われることもありますが、膵炎などの病気も疑われるので見逃さないようにしましょう。

5.お尻を地面につけながら歩く

犬がお尻を地面に擦り付けるように歩いていると、「何しているの？」と面白がる人もいます。しかし、この行動はお尻付近に違和感を覚えている犬がみせる行動です。

痒みやうんちがついているなどの症状が起きていると、お尻を擦り付けてその症状を緩和しようとします。

しかし、状況によっては肛門嚢炎や肛門嚢破裂、寄生虫による症状などが疑われるので、動物病院で検査してもらいましょう。

愛犬に危険な症状が現れた場合の対処法

今回紹介したような可愛いけれど危険な行動が愛犬にみられた場合は、見逃さずにまずは動物病院へ相談しましょう。

愛犬の行動の変化や症状を獣医師に相談し、診察や必要な検査を受けてください。これにより、病気の早期発見や治療につながる可能性があります。

犬の病気は早期発見・治療が重要です。こうした些細な変化から発見できないと、発見が遅れてしまい、完治が困難になることもあるので気をつけてください。

まとめ

皆さんの愛犬も今回紹介したような危険な行動をみせていませんか。もしも心当たりがある場合は、早めに動物病院へ連れていき、相談しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)