キャセイパシフィック航空は、新ビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスが体験できるイベントを、きょう11月6日から8日まで、虎ノ門ヒルズで開催する。

東京/羽田〜香港線に2026年1月から投入を開始する、新型ビジネスクラス「アリア・スイート」とプレミアムエコノミークラスの展示や体験、法人向け出張プログラム「ビジネスプラス」の案内を行う。シート体験は事前予約制。

「アリア・スイート」は、各席にドアが付いた個室タイプのフルフラットシートで、コリンズ・エアロスペースの「エレメンツ」をベースに、英・JPA Designがデザインを手掛けた。座席配列は「1-2-1」のリバースヘリンボーン式。中央2席は仕切りを下げることでペアでの利用にも対応する。各席にはBluetooth対応の24インチ4Kモニター、ワイヤレス充電器などを備えている。

プレミアムエコノミークラスは、レカロ・エアクラフト・シーティングのPL3530を採用。座席配列は「2-4-2」。レザーのヘッドレストとカスタマイズされたシートクッション、読書灯を備えたプライバシーウィング、Bluetooth接続に対応した15.6インチの4Kモニターを設置する。両側にプレミアムエコノミークラス専用の化粧室を備え、接触を最小限に抑えるためのタッチフリー機能も擁する。

両シートを搭載するボーイング777-300ER型機は、座席数はビジネスクラス45席、プレミアムエコノミークラス48席、エコノミークラス268席の計361席構成。予約画面上などでは「77J」と表記される。

「ビジネスプラス」への新規入会では、ラウンジ招待券1枚に相当する11,000マイルを付与。2026年1月1日から31日までの東京〜香港線の搭乗で通常の2倍のボーナスマイルを付与する。会場内のクイズに答えるとビジネスクラスペア航空券などが当たる抽選にチャレンジできるほか、SNSへの指定ハッシュタグ付きの投稿でステッカーを全員にプレゼントする。

さらに、ビジネスクラスが通常運賃から10％（最大3万円、先着150名）、プレミアムエコノミークラスが同10％割引に加え、5％が追加割引（最大1万円、先着50名）となるスペシャルオファーも開催する。

開催日時は11月6日が午後1時から4時半まで、7日が正午から午後8時まで、8日が午前11時から午後7時まで。場所は虎ノ門ヒルズステーションタワー地下2階、ステーションアトリウム。