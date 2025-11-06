相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ）が、12月3日と10日の2週連続で放送。あわせて、第1弾出演アーティスト29組が発表された。

第1夜には、生田絵梨花、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、Snow Man、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、TWS、DOMOTO、紱永英明、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、Perfume、パペットスンスン、平手友梨奈、FRUITS ZIPPER、Hey! Say! JUMPが出演。

第2夜には、IMP.、aiko、ILLIT、CANDY TUNE、King & Prince、櫻坂46、JO1、Superfly、SixTONES、TOMORROW X TOGETHER、NiziUが出演する。

パペットスンスンは、同番組に初登場。デビュー曲「とてと」を今回だけのスペシャルバージョンで届ける。さらに、スンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS' SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も予定しており、挑戦者は当日発表される。

また、2025年12月31日をもって“コールドスリープ（活動休止）”することを宣言したPerfumeは、12月3日の放送に出演。“コールドスリープ”まで残り28日のPerfumeが、ステージを披露する。

番組は2夜で合計約8時間30分の生放送となり、今後も出演アーティストたちやコラボレーションなどの特別企画が続々発表される予定だ。

