ダイソンは、ヒーターと扇風機を1台でまとめるコンパクトサイズの『Dyson Hot+Cool™ HF1 remote link pre-heat ファンヒーター』を11月4日よりダイソン公式オンラインストア、家電量販店などで順次販売を開始すると発表した。

【画像】従来モデルからサイズ半分となった『Dyson Hot+Cool™ HF1 remote link pre-heat ファンヒーター』

本製品は、ダイソンの空調家電カテゴリーで売上No.1モデルの「HP10」と同じく、ダイソン独自の「Air Multiplier™テクノロジー」を搭載している。強力な暖房性能を持ちつつも、サイズをHP10から半分コンパクトにし、持ち運びや寒暖差が気になる脱衣所などの狭い部屋にも配置できるようになった。

「Air Multiplier™テクノロジー」によって、冬は最大32度まで部屋全体を温め、夏は10段階の風量設定で涼しい風を届け、快適な環境を構築する。

さらに羽根がないため指が怪我しにくく、発熱部も表面にないため触っても火傷しにくい設計となっている。転倒しても自動的に電源オフになるほか、チャイルドロック機能も搭載されている。

他にも本体、リモコン以外にスマートフォンでのリモート操作や最大70度までの手動でも可能な首振り機能などが備わっている。

