クリスマス限定ドーナツ5品 販売開始、サンタをモチーフにした生マラサダやオールドファッションなど【JACK IN THE DONUTS】

JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)は、11月6日から12月25日までの間、『家族や友人とみんなで楽しむクリスマスパーティー』をテーマにした、2026年のクリスマス限定ドーナツ5品を全32店で販売している。

〈2026年はクリスマス限定ドーナツ5品を展開〉

サンタをモチーフにした生マラサダやオールドファッション、クリスマスカラーのギャラクシードーナツ、甘さ控えめのブッシュドノエルなど、クリスマス気分を盛り上げるドーナツを取りそろえた。今年の目玉商品は、雪をイメージした「スノーボールクッキークルーラー」だという。

また、最大10個のドーナツが入るオリジナルBOXは、11月6日から12月25日までの期間中、クリスマス限定パッケージとなる。数量限定のため、なくなり次第終了。

オリジナルクリスマスBOX(大)

◆「スノーボールクッキークルーラー」税込250円

ほろっと軽やかなドーナツに、雪をイメージしたバニラホワイトグレーズと粉糖を合わせ、どこか懐かしく、冬らしい上品な甘さに仕上げた。

※恵比寿店･小倉店では販売しない。

「スノーボールクッキークルーラー」

◆「サンタホイップ生マラサダ」税込350円

とろけるような生マラサダにホイップを入れた、クリスマスの主役ドーナツ。たっぷりのホイップとふわふわの生地が魅力だという。ドーナツの表面には、サンタをイメージしたデコレーションを施した。

「サンタホイップ生マラサダ」

◆「サンタいちごファッション」税込260円

甘酸っぱい苺グレーズの赤色で、サンタの服をイメージしたドーナツ。

「サンタいちごファッション」

◆「クリスマスギャラクシー」税込280円

オーナメントのようにきらめくマーブルカラーとキラキラとした飾りが華やかなドーナツ。

「クリスマスギャラクシー」

◆「コーヒーチョコブッシュドノエル」税込360円

コーヒー&チョコのほろ苦さに、サクサクのフィアンティーヌをトッピングした、大人のためのブッシュドノエルドーナツ。

「コーヒーチョコブッシュドノエル」