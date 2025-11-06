今季は開幕から絶好調も、直近１か月以上ゴール関与なし…フランクフルト堂安律の“失速”原因を現地メディアが分析「フライブルク時代に比べて…」
フランクフルトの堂安律に現地メディアが言及している。
27歳のMFは今夏にフライブルクからフランクフルトに移籍。加入後初の公式戦となったDFBポカールのエンガース戦（５−０）で２ゴールを奪うなど、開幕から好スタートを切り、ここまで４ゴール・４アシストを記録している。
しかし、９月27日のブンデスリーガ第５節・ボルシアMG戦（６−４）で２アシストをマークして以降、先発出場は続けているものの、ゴールに直接関与できていない。
そんな堂安の失速について、海外サッカーメディア『Tribuna.com』は、「当初は誰にも止められない存在だった。しかしこの日本代表選手の輝きは、ここ数週間で完全に消えている」と指摘する。
また、同じメディアは『Bild』の記事を元にその理由を分析。「フライブルク時代に比べても相手の警戒が強めており、つねに二人がかりでマークされるようになった」とし、チームの戦術変更にも原因があると伝える。
「ディノ・トップメラー監督は脆弱な守備を補強するために、最近、３バックまたは５バックのシステムに切り替えた。この変更はドウアンに直接的な影響を与えている。本来得意とする右ウイングの役割ではなく、ウイングバックとしてより深い位置まで下がらねばならないのだ。攻撃での関与が減っている」
一方で「不満はあるだろうが、この日本人選手はプロとしての姿勢を貫いている」と堂安の献身性を評価している。
フランクフルトは次戦、現地11月９日にマインツとホームで激突。日本人レフティは目に見える結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
