モデルの近藤千尋さんは11月5日、自身のInstagramを更新。次女が誕生日を迎えたことを報告しました。（サムネイル画像出典：近藤千尋さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの近藤千尋さんは11月5日、自身のInstagramを更新。次女が誕生日を迎えたことを報告し、写真を公開しました。

【写真】近藤千尋の仲良し家族ショット

「春から小学生なんて早すぎる〜！」

近藤さんは「happy birthday miu　家族とお友達とお家でパーティした日」とつづり、11枚の写真を投稿。1枚目と11枚目にホームパーティーで撮影した家族ショットを載せました。近藤さんは、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんと腕を組んでいます。ほかにも、家族で外出した時の様子などを掲載。どのショットでもとても仲が良さそうです。

ファンからは「みうちゃん、おめでとう」「春から小学生なんて早すぎる〜！」「可愛いの大渋滞！」「かわいすぎるままぁ」「なかよし夫婦だいすき」などの声が寄せられました。

「立派にお姉ちゃんになって、、、」

10月26日の投稿では「ハロウィンは次女のお誕生日　今年はまったりお家でお誕生日なので少し早めのディナーへ」とつづり、家族で外食した時の様子を公開した近藤さん。「もう６歳なんて信じられない…　少し前まで赤ちゃんだったのに立派にお姉ちゃんになって、、、」と、次女が6歳になることへの心境も明かしています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)