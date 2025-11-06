「かわいすぎるままぁ」近藤千尋、次女の誕生日を祝福！ 家族ショットに「なかよし夫婦だいすき」の声
モデルの近藤千尋さんは11月5日、自身のInstagramを更新。次女が誕生日を迎えたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】近藤千尋の仲良し家族ショット
ファンからは「みうちゃん、おめでとう」「春から小学生なんて早すぎる〜！」「可愛いの大渋滞！」「かわいすぎるままぁ」「なかよし夫婦だいすき」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「春から小学生なんて早すぎる〜！」近藤さんは「happy birthday miu 家族とお友達とお家でパーティした日」とつづり、11枚の写真を投稿。1枚目と11枚目にホームパーティーで撮影した家族ショットを載せました。近藤さんは、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんと腕を組んでいます。ほかにも、家族で外出した時の様子などを掲載。どのショットでもとても仲が良さそうです。
「立派にお姉ちゃんになって、、、」10月26日の投稿では「ハロウィンは次女のお誕生日 今年はまったりお家でお誕生日なので少し早めのディナーへ」とつづり、家族で外食した時の様子を公開した近藤さん。「もう６歳なんて信じられない… 少し前まで赤ちゃんだったのに立派にお姉ちゃんになって、、、」と、次女が6歳になることへの心境も明かしています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
