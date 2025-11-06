櫻坂46山崎天「チェンソーマン」マキマ完全再現「リアル」「センス抜群」絶賛続々
【モデルプレス＝2025/11/06】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月3日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露し、話題になっている。
山崎は「『チェンソーマン』のマキマさん風をやってみました！」とつづり、人気アニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター・マキマのコスプレ姿を披露。白シャツ、黒ネクタイ、黒スラックス姿に、三つ編みでマキマを再現している。
また山崎は「実は、マキマさんが大好きで、、、映画も最高すぎて2回観ました もう一度観たい！！！」とマキマ愛もつづっていた。
この投稿にファンからは「3次元のマキマさん」「ダークな雰囲気が素敵」「リアルすぎる」「再現度高すぎ」「センス抜群」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山崎天「チェンソーマン」コスプレ披露
◆山崎天のコスプレ姿に反響
