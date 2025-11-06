長谷川理恵、バッサリショートに変身「息子のお友達が同じようなヘアスタイル」絶賛の声続々
【モデルプレス＝2025/11/06】モデルの長谷川理恵が、11月5日に自身のInstagramを更新。ショートヘア姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】51歳モデル「アイドルかと思った」話題のバッサリ新ヘア
長谷川は「久しぶりの松浦さんショート！夏はロング冬はショートが好き」とつづり、バッサリとカットされたセンターパートのショートヘアスタイルを披露。「息子のお友達が同じようなヘアスタイル」ともコメントし、ボーイッシュなスタイルのショットを公開している。
この投稿にファンからは「カッコ良すぎてアイドルかと思った」「透明感が増している」「素敵」「イケメンすぎる」「どんな髪型も似合う」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
