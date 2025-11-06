ドジャース・大谷翔平投手（３１）がワールドシリーズ連覇を果たし、早くも爍穫覇瓩愨巻いている。

３日（日本時間４日）に地元ロサンゼルスで行われたパレードでファンとともに分かち合い、優勝報告会では「来年、もう一つの（優勝）リングを取る準備はできています」と宣言した。２０２３年オフに６シーズン在籍したエンゼルスからドジャースに移籍。入団１年目から「５０―５０」の偉業を成し遂げたばかりか、自身初となるポストシーズン（ＰＳ）に進出し、そのまま頂点まで駆け上がった。

一方、古巣のエンゼルスは今季もア・リーグ西地区で最下位（７２勝９０敗）。大谷と同僚だった盟友のマイク・トラウト外野手（３４）は１４年を最後にＰＳ進出も果たせずにいる。米サイト「ＲＥＡＬ ＧＭ」は５日（同６日）、大谷と対照的なシーズンを過ごすトラウトに焦点を当て「３度のＭＶＰ受賞者がエンゼルスで選手生活の最終段階に差し掛かっている」と伝えた。

トラウトは１９年に３０年までの１２年契約を締結。事実上の生涯契約となったが、近年は故障にも苦しみ、今季は１３０試合の出場で打率２割３分２厘、２６本塁打、６４打点だった。１８年までエンゼルス、現在はドジャースでコーチを務めるディノ・イーベルコーチ（５９）は「彼（トラウト）は最高の選手だった。若くしてすべての才能と情熱を備えていた。それが消えてしまった。プレーオフ進出からも重要な場面での活躍からも１０月の戦いからも…彼は取り残されてしまった」と思いやった。

「彼のキャリアがこんな形で終わってほしくない。今でも彼を応援している。多くの人がそう思っているはずだ」

１１年７月に１９歳の若さでメジャーデビューし、エンゼルスひと筋で生きてきたトラウト。イーベルコーチも逆襲を願っている。