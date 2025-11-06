あの「チェンソーマン」キャラコスプレにファン歓喜「完璧すぎる」「妖艶」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】歌手のあのが11月5日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】年齢非公開タレント「チェンソーマン」コスプレで美脚際立つhttps://mdpr.jp/news/detail/4675079
あのは11月4日に行われたマキシマム ザ ホルモン主催のイベント「帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜」に出演したことを報告し、その際のコスプレ姿を公開した。人気作品「チェンソーマン」のキャラクターで、作中で同バンドの曲「チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ」を歌うことで知られている女子高校生・三船フミコのコスプレを披露。髪の前側を2つに結び、ジャンパースカートに白いブラウス、リボンに黒いタイツという服装で、上目遣いのソロショットなどを投稿している。
また、同イベントでは「チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ feat.ano」「ちゅ、多様性。 ホルモンアレンジver.」の2曲を披露したことも報告している。
この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」「マジで神」「妖艶」「三船フミコ降臨」「可愛すぎて天才」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】年齢非公開タレント「チェンソーマン」コスプレで美脚際立つhttps://mdpr.jp/news/detail/4675079
◆あの、美脚際立つステージ衣装公開
あのは11月4日に行われたマキシマム ザ ホルモン主催のイベント「帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜」に出演したことを報告し、その際のコスプレ姿を公開した。人気作品「チェンソーマン」のキャラクターで、作中で同バンドの曲「チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ」を歌うことで知られている女子高校生・三船フミコのコスプレを披露。髪の前側を2つに結び、ジャンパースカートに白いブラウス、リボンに黒いタイツという服装で、上目遣いのソロショットなどを投稿している。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」「マジで神」「妖艶」「三船フミコ降臨」「可愛すぎて天才」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】