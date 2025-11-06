BTS・JUNG KOOKそっくりと話題になった“18歳年下の日本人妻”と共演…生後10カ月の息子が広告デビュー

俳優シム・ヒョンタクと18歳年下の日本人妻サヤさんの息子ハルくんが、広告モデルとしてデビューした。

【写真】BTSメンバー似？シム・ヒョンタクの18歳下日本人妻

最近、ある有名ブランドが、サヤさんと息子ハルくんが共演した写真を公開した。公開された写真の中で、サヤさんはハルくんを抱きしめ、優しいまなざしで微笑んでいる。

ハルくんは母の腕の中で屈託のない笑顔を見せ、無邪気な魅力を発揮。また別のカットでは、ふわふわのブランケットに包まれ、はいはいをしながらカメラに向かい、好奇心いっぱいの瞳を向けている。

ネットユーザーからは「世界で一番かわいい赤ちゃん」「お母さんにそっくり」「もう広告モデルなんてすごい」といった反応が寄せられた。

（写真＝SNS）サヤさんとハルくん

シム・ヒョンタクは2022年、18歳年下の日本人女性サヤさんと婚姻届を提出し、2023年には韓国と日本でそれぞれ結婚式を挙げた。公開当初、サヤさんはBTS・JUNG KOOKに似ていると話題になり、JUNG KOOK本人もライブ配信で「シム・ヒョンタクさんの奥さんの写真を見た。（僕が見ても）似てはいる」と笑って話したことがある。

今年1月には第1子となる息子ハルくんが誕生。現在はKBS 2TVの番組『スーパーマンが帰ってきた』を通じて、家族の日常を公開している。

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ−新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。