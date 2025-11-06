サーティワン“ダブルチョコ”の新作アイスケーキ、11月14日登場 2種類の人気フレーバーを使用
【モデルプレス＝2025/11/06】サーティワン アイスクリームでは、アイスクリームケーキの新カテゴリー「サーティワン パティスリー」より、「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」を、2025年11月14日（金）に発売する。
【写真】サーティワンのクリスマス、おいしく楽しいアイスケーキやパーティーセット登場
「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、ケーキの定番・チョコレートケーキをサーティワンらしくアイスクリームをメインに仕立てた一品。
「サーティワン パティスリー」では初めて、2種類の人気チョコレートフレーバーを使用。中心部の「チョップドチョコレート」のスイートな味わい、サイドの「チョコレート」のコク深い味わいに、アイスクリームに合わせて開発したしっとり食感のチョコレートケーキが重なり、さらにホイップクリームやチョコレートプレートをデコレーション。
サーティワン流のこだわりが詰まったチョコレートケーキに仕上がっている。（modelpress編集部）
価格：2,500円※価格は税込価格。（税抜価格は異なる）
発売日：2025年11月14日（金）〜
◆チョコの美味しさが詰まったこだわりの新作アイスクリームケーキ
