31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/06】サーティワン アイスクリームでは、アイスクリームケーキの新カテゴリー「サーティワン パティスリー」より、「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」を、2025年11月14日（金）に発売する。

◆チョコの美味しさが詰まったこだわりの新作アイスクリームケーキ


「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、ケーキの定番・チョコレートケーキをサーティワンらしくアイスクリームをメインに仕立てた一品。

「サーティワン パティスリー」では初めて、2種類の人気チョコレートフレーバーを使用。中心部の「チョップドチョコレート」のスイートな味わい、サイドの「チョコレート」のコク深い味わいに、アイスクリームに合わせて開発したしっとり食感のチョコレートケーキが重なり、さらにホイップクリームやチョコレートプレートをデコレーション。

サーティワン流のこだわりが詰まったチョコレートケーキに仕上がっている。（modelpress編集部）

■31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ


価格：2,500円※価格は税込価格。（税抜価格は異なる）
発売日：2025年11月14日（金）〜

【Not Sponsored 記事】