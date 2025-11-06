せいせい、マイクロミニ×網タイツで圧巻スタイル披露「完璧な脚線美」「クールでセクシー」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/06】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月5日、自身のInstagramを更新。網タイツを履いたコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】24歳ギャルモデル「クールでセクシー」網タイツで美脚大胆見せ
せいせいは「寒いからおでんたべたい」とコメントし、ピタッとした黒のトップスにマイクロミニのボトムを着用したショットを公開。階段に座ったりしゃがみこんだりと様々なポーズを取り、ワインレッドの網タイツを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「クールでセクシー」「スタイルレベチ」「完璧な脚線美」「センス抜群」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
