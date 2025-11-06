「彼氏じゃん」TXT・ボムギュ、“変装なし”夜の東京お散歩SHOTに胸キュンするファン続出！【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが、日本でのオフショットを公開した。

【写真】「王子様が2人…」ボムギュ、中島健人とのコラボSHOTに反響

ボムギュは最近、自身のインスタグラムを更新し、「寒い」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、夜の東京の街を散歩するボムギュの姿が収められている。白のTシャツに黒のジップアップパーカーを重ね、グレーのスウェットパンツを合わせたリラックスムードのボムギュは、持ち前のビジュアルと感傷的な街の雰囲気が相まって、まるでミュージックビデオのワンシーンのような姿で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「湧き散らかしてる」「かっこよくてかわいい」「メロすぎてやばい彼氏じゃん」「なんでこんなにイケメンなの？」といった反応が寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、10月22日に日本3rdアルバム『Starkissed』をリリース。さらに11月15日より埼玉、愛知、福岡、東京、大阪を巡る自身初の“日本5大ドームツアー”を開催する予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。