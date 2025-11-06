【躙り寄る】はなんて読む？近づくという意味の言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

「躙り寄る」は、少しずつ近づくことを意味します。

果たして、正解は？

正解は「にじりよる」でした！

躙り寄るとは、座ったままじりじりとひざで進み寄ること。「ストーブの近くへ躙り寄る」や「躙り寄って耳打ちする」などの使い方ができます。

「躙り寄る」は、分解すると「躙る」と「寄る」です。「躙る」には「ひざを使って進む」や「押しつけてすり動かす」という意味があります。「躙り寄る」は前者の意味ですね。

一方、後者の意味では「蹂躙（じゅうりん）」という言葉で馴染みのある人が多いでしょう。これは、相手の権利などをふみにじることを意味します。

「躙り寄る」ことはあっても「蹂躙」することはないよう、真っ当に生きていきたいですね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）