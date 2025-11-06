【躙り寄る】はなんて読む？近づくという意味の言葉！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「躙り寄る」はなんて読む？
1文字目があまり見慣れない「躙り寄る」という言葉。
「躙り寄る」は、少しずつ近づくことを意味します。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「にじりよる」でした！
躙り寄るとは、座ったままじりじりとひざで進み寄ること。「ストーブの近くへ躙り寄る」や「躙り寄って耳打ちする」などの使い方ができます。
「躙り寄る」は、分解すると「躙る」と「寄る」です。「躙る」には「ひざを使って進む」や「押しつけてすり動かす」という意味があります。「躙り寄る」は前者の意味ですね。
一方、後者の意味では「蹂躙（じゅうりん）」という言葉で馴染みのある人が多いでしょう。これは、相手の権利などをふみにじることを意味します。
「躙り寄る」ことはあっても「蹂躙」することはないよう、真っ当に生きていきたいですね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部