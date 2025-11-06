「公務員の女性」と合コンをしたがる男性の本音９パターン
「ＣＡ」「看護師」など、男性は華やかで女らしい職業の女性と合コンをしたがりますが、最近は地味なイメージのある「公務員」の女性にも合コン需要が高まっているようです。男性はなぜ公務員の女性と知り合いたいのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「『公務員の女性』と合コンをしたがる男性の本音９パターン」を紹介します。
【１】結婚を考えた場合、産休や育休がしっかりしてそうだから
「結婚後、自分も無理なく仕事を続けられそう」（３０代男性）など、女性の職場の福利厚生が整っていることに安心なようです。自分が公務員ではなくても、「安定した会社に転職したい」など将来を計画的に考えていることをアピールすれば男性には好印象でしょう。
【２】自分が自営業のため、経済的に安定した女性のほうが安心だから
「将来を考えると自ずと…」（２０代男性）など、公務員が結婚相手だと、自分の収入が不安定でも共倒れをしなくて済みそうと考える男性もいるようです。「絶対専業主婦がいい」などと働く気ゼロの姿勢を見せると、男性に尻込みされるかもしれません。
【３】礼儀正しく常識のある女性が多そうだから
「どこに連れて行っても恥ずかしくない」（３０代男性）など、公務員女性には親や上司の前でもしっかり振舞える聡明さが備わっていると考える男性もいます。笑顔で挨拶をするなど、最低限のマナーだけでもきちんと身につけておきたいものです。
【４】休みが多く、会える時間がたくさんありそうだから
「デートに誘いやすい」（２０代女性）など、仕事で休日がつぶれることが滅多にない職種のため、男性は予定が組みやすいと思うようです。気になる男性にはツイッターなどで「来週末ヒマだー」とアピールしてみると、それをきっかけに誘いがあるかもしれません。
【５】マジメな性格で、男性経験が派手ではなさそうだから
「俺のことを大事にしてくれそう」（２０代男性）など、男性はきちんとした恋愛観を持っていそうな公務員女性なら、一途に自分を愛してくれるはずと期待するようです。「私は絶対浮気しない」と公言して男性を安心させておけば、アプローチして来てくれるかもしれません。
【６】安定志向なだけに、落ち着きがあって一緒にいると安心できそうだから
「大きな愛情で包んでくれそう」（２０代男性）など、穏やかなイメージの公務員女性に母親のような温かさを感じる男性もいます。合コンの場で男性が食べ物をこぼしても、責めずに面倒を見てあげると「一緒にいると幸せになれそう」と思ってくれそうです。
【７】教養があって、会話のキャッチボールに困らなさそうだから
「一緒に成長できそう！」（３０代男性）など、男性は建設的な会話ができそうな公務員女性に魅力を感じるようです。気になる男性と対等に話せる自信がない場合は「あなたに追いつけるようにがんばる」と言って努力をすると、その健気な姿に男性は愛おしさを感じてくれるかもしれません。
【８】教員や保育士などは、子供好きで優しそうだから
「温かい心の持ち主って感じ」（３０代男性）など、男性は教育者という立場の公務員女性には「子供や老人に優しい」というイメージを抱くようです。「私の甥っ子かわいいでしょ？」と嬉しそうに写真を見せると、男性はその姿を微笑ましく感じるでしょう。
【９】堅実な職業を選んでいるあたり、お金の管理がきちんとできそうだから
「贅沢志向じゃなさそうで安心」（２０代男性）など、派手さが少ない職業がゆえ、散財しない女性かもと判断する男性は多いようです。ふとしたときに「家計簿をつけている」など男性に金銭感覚がきちんとしていることを伝えると、好印象を持たれるかもしれません。
ほかにも、「『公務員の女性』と合コンをしたがる男性の本音」はありますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
