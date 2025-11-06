

『時代予報：軽量文明の誕生』宋吉永著=関口聡撮影

人間がAIに仕事を奪われる、AI女優がタレント事務所と契約するか、といったAI関連のニュースに驚くことが増えた。『時代予報：軽量文明の誕生』の著者宋吉永（ソンギルヨン）は、世の中の動きを予見した著作が、これまで幾度もベストセラーになった。今回は「AIが世界を変える」という話だ。

人類は200年余りにわたり産業化を進め、投資や労働力を集約して大量生産を行った、と宋は説く。企業は規模の大きさを誇り、人々は年功序列や終身雇用を善（よ）しとしてきた。そんな「重量文明」の技術革新は、限られた地域から、ゆっくりと拡散するものだった。

しかしスマートフォンの登場で、世界は一変した。その変化は、すべての人類にもたらされる。新型コロナのパンデミックを経て、世界中で人々の意識は変わり、AIを活用した非対面のシステムが急増した。ATMや銀行の支店が普及していなかったケニアでは、効率的な軽量文明であるモバイル決済システムが、一気に定着した。

だれもがスマホで、動画や写真を気軽に公開する時代だ。地域差や年齢差も関係ない。動画編集の専門スキルを持たない10代でも、AI機能を使って手軽に情報が発信できる。斬新な発想が国境を越えて、経済効果を生み出すことも珍しくなくなった。

Kポップや韓流ドラマの普及にも、スマホの威力は絶大だ。世界中から韓国にやって来たファンの送り出す情報は、光の速度で拡散する。情報が軽々と国境を越えるように、Kカルチャーの担い手も純血主義を捨て、多様化している。世界を熱狂させたネットフリックス配信のアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン·ハンターズ』は、韓国系カナダ人の監督と、韓国系の配偶者を持つアメリカ人が共同演出したものだ。

チャットGPTはたった2カ月で、1億人の使用者を確保した。システムをつくったオープンAI社は、クラウド環境で開発を行い、770人の社員で24兆円もの企業価値を生み出した、と宋は紹介している。これからは、小さくて機敏に動く組織ほど生存と成長に有利になり、巨大な組織ほど危険になる可能性がある。AIによる大きな地殻変動は、これまで私たちが頼りにしてきた羅針盤の示す方向まで変えてしまうのだ。

AIを駆使すれば、投資も誘致も追加雇用も必要ない。金融商品、保険や旅行業務、不動産の仲介や広告などの代行業は、真っ先にAIのエージェントソフトウェアが取って代わるだろうと、宋は予見する。人件費も紹介料も手数料もかからず、24時間365日稼働するAIに、太刀打ちできる人間などいない。

しかし人間の仕事が消えることはない。AIが効率を追求するなら、人間は繊細さや忠実さで存在を証明するのだ。軽量化された新しい文明では、独立した個人が孤独になるだろうと宋は言う。軽量文明で最も望まれる職種は、人間の寂しさに寄り添う産業のようだ。

思い起こす。韓国でAIが広く注目を集めたのは、2016年の「アルファ碁」と李世乭（イセドル）九段の囲碁対局だった。当時最強と言われた李だが、韓国民が固唾（かたず）をのんで見守る中、結果は1勝4敗で李の負けだった。そのニュースは、人工の知能への関心よりも、恐怖をかき立てた。

10年後の今、韓国の中高年はこぞって、AIが作ったジブリ風プロフィル画像をSNSにアップしている。AIを搭載した家電も身近になり、わが家でもロボット掃除機が大活躍だ。例えば、大相撲の取組をAIが決めるような、「ありえない」と思っていることが現実になる日も、そう遠くないのかもしれない。

