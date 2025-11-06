女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、昨季限りで第一線から退いた上田桃子（３９）が６日に自身のインスタグラムを更新し、第１子男児の出産を発表した。

「私事で恐縮ですが、ご報告させてください」と書き出し、「２０２５．１０．３１ ３２１６ｇ 男の子を出産しました」と１０月３１日に出産したことを報告。「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います。Ｔｈａｎｋｓ ｆｏｒ ｃｏｍｉｎｇ ｉｎｔｏ ｍｙ ｌｉｆｅ」と母親になった喜びをつづった。

そして「母親としてもプロゴルファーとしても頑張っていきますのでこれからもどうぞ宜しくお願いします」とメッセージを寄せた。

上田は３５歳の誕生日だった２０２１年６月１５日に結婚。お相手については「以前からお付き合いしていた方」と説明している。

◆上田 桃子（うえだ・ももこ）１９８６年６月１５日、熊本市生まれ。３９歳。東海大二高卒業。９歳の時、坂田塾でゴルフを始める。２００５年のプロテストに合格し、同年の新人戦で優勝。０７年に日本開催の米ツアー、ミズノクラシックを含む年間５勝を挙げ、２１歳で当時の最年少賞金女王に輝く。０８〜１３年は米ツアーが主戦場。国内通算１７勝。２１年の誕生日に結婚。昨季限りでツアーの第一線を退いた。１６１センチ、５４キロ。