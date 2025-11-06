溶ける・不燃・自己修復まで…“魔術師”のプラスチック革命
前回放送した、海水の塩分など「塩で溶けるプラスチック」を発明した“マテリアル界の魔術師”とも呼ばれ、ノーベル賞候補とも言われている理化学研究所の相田卓三グループディレクター。
相田は「溶けるプラスチック」だけでなく、「燃えないプラスチック」や、自ら傷を直す「自己修復プラスチック」など、常識を覆す驚きの新素材を次々と生み出していた。
今回は、プラスチック社会に革命を起こそうと奮闘する開拓者の挑戦に、作家・相場英雄が迫る！
11月8日（土）は「“量子農業”で品種改良」を放送。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：理化学研究所 相田卓三 グループディレクター
ナレーター：谷田歩（俳優）
