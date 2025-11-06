「本書で論じられるものは、天然知能という新しい概念です。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第6回の書き出しはこちら

ダサカッコワルイ宣言

本書で論じられるものは、天然知能という新しい概念です。

こちらは郡司ペギオ幸夫さん著『天然知能』の冒頭の書き出しです。

【天然知能】「考えるな、感じろ」とブルース・リーは言った。山の向こうにも同じように風景が広がることや、太平洋でイワシが泳いでいることを信じられる。今までのこだわりが、突然どうでもよくなる。計算を間違い、マニュアルを守れず、ふと何かが降りてくる。それらはすべて知性の賜物である。生きものの知性である。今こそ天然知能を解放しよう。人工知能と対立するのではなく、意識の向こう側で、想像もつかない「外部」と邂逅するために。わたしがわたしとして存在するための哲学。

《推薦コメント》

「新しい概念」をいきなりズイと押し出してくる！ 著者の確信がみなぎっているけれど、AIにまつわるあれこれの「力み」をフっとほぐすようでもあり、「楽しくて・すごい」ものが読める予感満点の出だしです。（編集ア）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

