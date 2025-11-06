櫻坂46、三期生11人総出演でドラマ挑戦 青春ファンタジードラマ「路地裏ホテル」配信決定
櫻坂46の三期生が総出演する青春ファンタジードラマ「路地裏ホテル」が、映像配信サービス「Lemino」において、12月5日正午より独占配信することが決定した。
【写真】カッコかわいい！表紙を飾る歴代センター6人
本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマとなっている。
この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月。初めて11人全員がそろって本格ドラマに挑む。加入からまもなく4年目を迎える11人が、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡（つむ）ぐ。
また本作品の配信開始を記念して、Leminoプレミアム会員限定の完成披露試写会を開催することも決定。本作品の先行上映はもちろん、櫻坂46 三期生11人によるプレミアムトークショーも予定している。
【配信概要】
■タイトル：路地裏ホテル
■出演：櫻坂46 三期生 他
■配信日時：2025年12月5日（金）正午〜 毎週金曜日正午更新
■話数：全10話
