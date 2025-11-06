サーティワン、2種類の人気チョコレートフレーバーを使用したアイスケーキが新登場
B‐R サーティワン アイスクリームは、好評のアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」 より、『31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ』を14日に発売する。
【写真】『31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン』断面図
「31 PATISSERIE」は、アイスクリーム専門家の独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」。誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでもらいたいという想いで生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリーとなっている。同店自慢のアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴で、昨年12月に2商品を発売以来、本格スイーツの味わいが楽しめると好評に。
今回、ケーキの定番・チョコレートケーキが、同店らしいこだわりのケーキになって登場。サーティワン パティスリーでは初めて2種類の人気チョコレートフレーバー「チョップドチョコレート」と「チョコレート」を使った。中心部の「チョップドチョコレート」はミルクチョコレートとチョコチップの食感が、サイドの「チョコレート」ではコク深い味わいが楽しめる。そしてさらにアイスクリームに合わせて開発したチョコレートケーキを重ね、アイスクリームとケーキが一緒に味わえる逸品となっている。
■「31 PATISSERIE」ラインナップ
『31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ』2500円
シリーズで初めて2種類のフレーバーを使用。「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。チョコレート好きにおすすめのケーキ。
『31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン』2500円
とろ〜りキャラメルとバニラがマッチした「キャラメルリボン」には、専用に開発したキャラメルケーキを合わせた。さらにキャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし食感や味わいに深みを加えている。
『31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ』2500円
2種の豆からドリップされたコーヒーを使用した「ジャモカアーモンドファッジ」に、バランスのよい甘さと苦味のコーヒーケーキを重ねました。チョコレートホイップクリームにソース、アーモンドもデコレーションして、アイスクリームとコーヒーケーキが引き立て合う。
『31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ』2500円
甘酸っぱい「ストロベリーリボン」と、クリームチーズを使ったチーズケーキキューブが入った「ストロベリーチーズケーキ」には、フレーバーに合うように専用に開発したベイクドチーズケーキとザクザク食感のクランチを合わせた。
※価格は全て税込み
