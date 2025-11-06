Mrs. GREEN APPLE、限定「NEW ERA」キャップ＆ハット抽選販売＆特典も スニダンとコラボ【商品一覧】
Mrs. GREEN APPLEと「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）のコラボが決定。オリジナルデザインのNEW ERAベースボールキャップとバケットハットを18日午後8時より、スニダンアプリ内特設サイトにて抽選限定販売で発売する。
【画像】購入者全員！「MGA」ロゴのピンズ
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念したスニダンとのコラボレーションとして、3種のオリジナルロゴによる刺繍が施されたNEW ERAのベースボールキャップとバケットハットが登場。
ベージュ・ブラック・ネイビーの3色展開で、コーディネートに取り入れやすく、デイリー使いしやすいアイテムとなっている。
なお購入特典として、購入者全員に、ベースボールキャップ・バケットハットと同デザインロゴのピンズがプレゼントされる。
各商品一人一回限りの応募が可能。複数商品の事前抽選に応募できる。抽選受付期間は11月18日（火）午後8時から11月30日（日）午後11時59分まで。抽選発表は12月12日（金）午後5時ごろ。
